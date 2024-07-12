Nijerya'da iki katlı okulun çökmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Plateau eyaletinde iki katlı okul binasının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 8'i öğrenci 12 kişi yaşamını yitirdi.

Saint Akademi Okul Müdürü Daoramola Ekundayo, gazetecilere yaptığı açıklama, Plateau eyaletinin başkenti Jos'taki Saint Akademi'de öğrencilerin sınavda olduğu sırada iki katlı okul binasının çöktüğünü bildirdi.

Binada yaklaşık 200 öğrenci ve öğretmenin bulunduğunu kaydeden Ekundayo, "Bu üzücü ve talihsiz bir olaydır. Bina çöktüğünde 3'üncü sınıf öğrencileri sınavdaydı." dedi.

Öte yandan ulusal basındaki haberlerde, ilk belirlemelere göre, enkaz altında kalan 8 öğrenci ve 4 öğretmenin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

Yetkililer, enkaz altındakilerin kurtarılması için çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.