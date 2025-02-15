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Nijerya'da kamyon kazası: 23 kişi ölü, 48 yaralı

Nijerya'da meydana gelen kamyon kazasında 23 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin yaralandığı açıklandı.

Dünya
  • 15.02.2025 07:29
  • Giriş: 15.02.2025 07:29
  • Güncelleme: 15.02.2025 07:32
Kaynak: AA
Nijerya'da kamyon kazası: 23 kişi ölü, 48 yaralı

Nijerya'nın Kano eyaletinde bir kamyonun devrilmesi sonucu 23 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Kano Eyalet Koordinatörü Umar Matazu, yaptığı yazılı açıklamada, Kano-Maiduguri kara yolunda yolcu ve yük taşıyan kamyonun devrildiğini belirtti.

Matazu, kazada 23 kişinin yaşamını yitirdiğini, 48 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını kaydeden Matazu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti.

Matazu, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğine işaret ederek, sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Yerel medyada kazayla ilgili görüntülerde, kamyonun devrildiği görüldü.

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