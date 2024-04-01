Nijerya'da kamyonun park halindeki otobüse çarpması sonucu 13 kişi öldü

Nijerya'nın Kogi eyaletinde, kamyonun park halindeki yolcu otobüsüne çarpması sonucu çıkan yangında 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kogi Müdürü Samuel Oyedeji, Nijerya Haber Ajansına yaptığı açıklamada, eyaletin Lokoja bölgesindeki Obajana-Lokoja kara yolunda süratle giden çimento yüklü kamyonun park halindeki yolcu otobüsüne çarpması sonucu yangın çıktığını belirtti.

Oyedeji, kazada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 13 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğu bilgisini veren Oyedeji, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu aktardı.

Oyedeji, yangında ayrıca iki araç ve iki motosikletin de kül olduğunu ifade etti.