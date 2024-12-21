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Nijerya'da kilisede izdiham: 10 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da kilisede çıkan izdihamda 10 kişi hayatını kaybetti.

Dünya
  • 21.12.2024 16:36
  • Giriş: 21.12.2024 16:36
  • Güncelleme: 21.12.2024 16:39
Kaynak: AA
Nijerya'da kilisede izdiham: 10 kişi hayatını kaybetti
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da bir kilisede çıkan izdihamda 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir kilisede Noel kutlamaları kapsamında gıda ürünleri dağıtımı sırasında izdiham yaşandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayda ilk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Nijerya Federal Başkent Bölge Polis Sözcüsü Josephine Adeh, yaptığı yazılı açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

Ülkenin Oyo eyaletinde 18 Aralık'ta Noel kutlamaları kapsamında düzenlenen panayırda meydana gelen izdihamda 40 çocuk hayatını kaybetmişti.

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