Nijerya'da kolera salgınında 34 kişi hayatını kaybetti

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Jide İdris, gazetecilere yaptığı açıklamada, ocaktan bu yana kolera salgınının ülkenin 30 eyaletinin 98 bölgesine yayıldığını belirtti.

Bu sürede 1307 kolera vakasının görüldüğünü bildiren İdris, salgın nedeniyle 34 kişinin hayatını kaybettiği söyledi.

İdris, "Şu anda yüzde 2,6 olan vaka ölüm oranı, hedefimiz olan yüzde 1'den oldukça fazla. Bu kabul edilemez ve önlenebilir bir durumdur." dedi.

Ülkede sel riski altındaki bölgelerin temiz su ve yeterli hijyen imkanlarının yetersizliği nedeniyle kolera açısından risk taşıdığını kaydeden İdris, eyalet yetkililerine acil durum hazırlık planlarını devreye sokmaları ve veri gizlememeleri çağrısında bulundu.

"ULUSAL ACİL DURUM" İLAN EDİLMİŞTİ

Nijerya'da kolera salgını nedeniyle 26 Haziran 2024'te "ulusal acil durum" ilan edilmişti.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu, gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su yetersizliğinin yanında tıbbi müdahalenin etkin yapılamaması da hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve M çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklara da sıklıkla rastlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Nijerya Afrika kıtasında koleradan en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.