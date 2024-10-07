Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 359'a çıktı

Nijerya'da kolera salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 359'a yükseldiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, kolera salgınının ocaktan bu yana başkent Abuja'nın yanı sıra ülkenin 36 eyaletinin tamamına yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, bu yıl ülkedeki kolera salgınının keskin bir artış gösterdiği ve şüpheli vaka sayısının yüzde 220 artmasının endişe verici olduğu aktarıldı.

Bu yıl ülkede 10 bin 857 kolera vakasının görüldüğü ifade edilen açıklamada, salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 359'a çıktığı kaydedildi.