Nijerya'da 'Lassa Ateşi' salgını: Can kaybı 166'ya yükseldi

Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısının 166'ya yükseldiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede başkent Abuja'nın yanı sıra 21 eyaletin 106 bölgesinde, Lassa ateşi vakalarının artmaya devam ettiği belirtildi.

Ülkede ocak-eylül döneminde 7 bin 673 Lassa ateşi vakasının kaydedildiği.

Açıklamada, söz konusu dönemde Lassa ateşinden yaşamını yitirenlerin sayısının 166'ya yükseldiği ifade edildi.

Ülkede şüpheli ve teyit edilmiş vakaların toplam sayısının, geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha düşük olduğu belirtilen açıklamada, kalıcı riskler konusunda uyarıda bulunuldu.

Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde geçen yıl 190 kişi yaşamını yitirmişti.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyardı.