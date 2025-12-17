Nijerya'da madencilere saldırı: 12 kişi yaşamını yitirdi
Nijerya'da kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısı sonucunu 12 madenci yaşamını yitirdi. Sendikalar, artan güvenlik sorunlarına karşı önlem alınması talebiyle eylem düzenledi.
Nijerya'nın Plateau eyaletinde madencilere düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Berom Gençlik Derneği Başkanı Solomon Dalyop, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, dün eyaletin Fan bölgesindeki maden alanında çalışan madencilerin silahlı kişilerin saldırısına uğradığını belirtti.
Saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Dalyop, 3 kişinin de kaçırıldığını ifade etti.
Dalyop, saldırganların, herhangi bir provokasyon olmaksızın madencilere saldırdığını söyledi.
SENDİKALARDAN PROTESTO
Öte yandan, Nijerya'daki işçi sendikaları, artan güvenlik sorunlarına karşı önlem alınması talebiyle protesto düzenledi.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra cihatçı terör örgütleri Boko Haram ve IŞİD'in Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.