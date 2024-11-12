Nijerya'da minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 10 kişi öldü

Nijerya'nın Jigawa eyaletinde, yolcu taşıyan bir minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Jigawa Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Lawan Adam Shiisu, yaptığı açıklamada, kazanın, eyaletteki Yanfari-Taura kara yolunda meydana geldiğini ve hız yapan bir minibüsün seyir halindeki kamyona çarptığını belirtti.

Shiisu, kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ağır yaralandığını ifade etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.