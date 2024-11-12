Nijerya'da minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 10 kişi öldü
Kaynak: AA
Nijerya'nın Jigawa eyaletinde, yolcu taşıyan bir minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.
Jigawa Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Lawan Adam Shiisu, yaptığı açıklamada, kazanın, eyaletteki Yanfari-Taura kara yolunda meydana geldiğini ve hız yapan bir minibüsün seyir halindeki kamyona çarptığını belirtti.
Shiisu, kazada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ağır yaralandığını ifade etti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.