Nijerya'da minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 16 kişi öldü

Nijerya'nın Ondo eyaletinde minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 16 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Ondo Eyaleti Sözcüsü Samuel İbitoye, yaptığı açıklamada, eyaletin Ore-Benin kara yolunda hız yapan yolcu minibüsünün seyir halindeki kamyona çarptığını belirtti.

İbitoye, kazada 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını kaydetti.

Kazaya ilişkin soruşturmalar başlatıldığını aktaran İbitoye, "Yapılan ön incelemede olayın sebebinin aşırı hız ve hatalı sollama olduğu ve maalesef çarpışmaya yol açtığı tespit edildi." ifadesini kullandı.