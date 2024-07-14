Nijerya'da okulun çökmesi sonucu ölenler için 3 günlük yas ilan edildi

Nijerya'nın Plateau eyaletinde iki katlı okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybedenler anısına 3 günlük yas ilan edildi.

Plateau Eyaleti Enformasyon ve İletişim Komiseri Musa Ashoms, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin başkenti Jos'ta okul binasının çökmesi sonucu ölen 22 kişinin anısına eyalette bugünden başlayarak 3 günlük yas ilan edildiğini belirtti.

Jos'taki Saint Akademi'de 12 Temmuz'da öğrencilerin sınavda olduğu sırada iki katlı bina çökmüştü.

Yaklaşık 200 öğrenci ve öğretmenin bulunduğu binanın enkazında 22 cesede ulaşılmış, 132 kişi de yaralı olarak çıkarılmıştı.