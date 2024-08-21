Nijerya'da seller 28 can aldı

Nijerya'nın Bauchi eyaletinde aşırı yağışın neden olduğu sellerde 28 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Bauchi eyaletine bağlı Gamawa bölgesindeki köylerde günlerdir devam eden aşırı yağış sellere yol açtı.

Sellerde 28 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Yaklaşık 100 kişi de evlerinden oldu.

Tropikal iklim kuşağındaki Nijerya'nın Jigawa eyaletinde geçen hafta seller nedeniyle 30 kişi yaşamını yitirmişti.

Nijerya Su Bakanlığı, ülkenin bazı bölgeleri için şiddetli yağış ve sel uyarısında bulunmuştu.