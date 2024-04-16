Nijerya'da şiddetli fırtına ve sel uyarısı yapıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın bazı bölgeleri için şiddetli fırtına ve sel uyarısında bulunuldu.

Su Kaynakları Bakanı Joseph Utsev, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin 36 eyaletinden 31'ine bağlı 148 bölgede şiddetli fırtına ve sellere karşı karşıya kalınabileceğini belirtti.

Bu bölgelerde gıda sıkıntısı yaşanabileceğini kaydeden Utsev, güvenliği artırmak, can ve mal kayıplarını azaltmak için önleyici tedbirler alınması çağrısı yaptı.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

Nijerya hükümeti, 2022'te şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.