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Nijerya'da silahlı kişilerin fidye için kaçırdığı 4 kişi kurtarıldı

Ajans Haberleri
  • 03.08.2023 16:17
  • Giriş: 03.08.2023 16:17
  • Güncelleme: 03.08.2023 16:17
Kaynak: AA
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Nijerya'da silahlı kişilerin fidye için kaçırdığı 4 kişi kurtarıldı

Nijerya ordusu, Kaduna eyaletinde silahlı kişilerin fidye için kaçırdığı 4 kişinin operasyonla kurtarıldığını bildirdi.

Ordu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Musa Yahaya, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Kajuru bölgesinde silahlı kişilere operasyon düzenlendiğini belirtti.

Yahaya, operasyonda silahlı kişilerin rehin aldığı 4 kişinin kurtarıldığını ifade etti.

Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

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