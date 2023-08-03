Nijerya'da silahlı kişilerin fidye için kaçırdığı 4 kişi kurtarıldı
Kaynak: AA
Nijerya ordusu, Kaduna eyaletinde silahlı kişilerin fidye için kaçırdığı 4 kişinin operasyonla kurtarıldığını bildirdi.
Ordu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Musa Yahaya, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Kajuru bölgesinde silahlı kişilere operasyon düzenlendiğini belirtti.
Yahaya, operasyonda silahlı kişilerin rehin aldığı 4 kişinin kurtarıldığını ifade etti.
Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.