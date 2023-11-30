Nijerya'da silahlı kişilerle çatışan 18 avcı öldü

Nijerya'nın Taraba eyaletindeki bazı köylere saldıran silahlı kişiler ile avcılar arasında çıkan çatışmada, 18 avcı hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, motosiklet kullanan yaklaşık 200 silahlı kişi, Bali bölgesine bağlı bazı köylere saldırı düzenledi.

Saldırıyı engellemek için silahlı kişilerle çatışan avcılardan 18'i yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Taraba'nın Nyicwu köyüne 25 Kasım'da yapılan silahlı saldırıda da en az 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede, motosikletli silahlı kişilerin saldırılar düzenlemesi nedeniyle Taraba da dahil bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.