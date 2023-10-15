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Nijerya'da silahlı şahısların kaçırdığı 6 kişi kurtarıldı

Ajans Haberleri
  • 15.10.2023 17:10
  • Giriş: 15.10.2023 17:10
  • Güncelleme: 15.10.2023 17:10
Kaynak: AA
Nijerya'da silahlı şahısların kaçırdığı 6 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen operasyonda, silahlı şahısların rehin aldığı 6 kişi kurtarıldı.

Operasyonun sözcüsü Musa Yahaya, yaptığı açıklamada, ordunun eyaletin Maraban Jos bölgesinde silahlı kişilere karşı operasyon düzenlediğini belirtti.

Yahaya, operasyonda silahlı kişilerin kaçırdığı 6 şahsın kurtarıldığını kaydetti.

Silahlı bir kişinin çatışmada öldüğünü aktaran Yahaya, 2 silah ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'nın Kaduna eyaleti, son zamanlarda silahlı çetelerin saldırılarına sahne oluyor. Eyalette bu yılın ocak-mart döneminde düzenlenen saldırılarda 214 kişi ölmüş, 746 kişi kaçırılmıştı.

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