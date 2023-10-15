Nijerya'da silahlı şahısların kaçırdığı 6 kişi kurtarıldı
Kaynak: AA
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen operasyonda, silahlı şahısların rehin aldığı 6 kişi kurtarıldı.
Operasyonun sözcüsü Musa Yahaya, yaptığı açıklamada, ordunun eyaletin Maraban Jos bölgesinde silahlı kişilere karşı operasyon düzenlediğini belirtti.
Yahaya, operasyonda silahlı kişilerin kaçırdığı 6 şahsın kurtarıldığını kaydetti.
Silahlı bir kişinin çatışmada öldüğünü aktaran Yahaya, 2 silah ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.
Nijerya'nın Kaduna eyaleti, son zamanlarda silahlı çetelerin saldırılarına sahne oluyor. Eyalette bu yılın ocak-mart döneminde düzenlenen saldırılarda 214 kişi ölmüş, 746 kişi kaçırılmıştı.
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