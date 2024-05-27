Nijerya'da silahlı saldırı: 10 kişi öldü, 160 kişi kaçırıldı

Nijerya’nın Niger eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği, 160 kişi kaçırıldığı belirtildi.

Nijerya'nın Niger eyaletinde Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 10 kişi yaşamını yitirdi, 160 kişi kaçırıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Niger eyaletine bağlı Kuchi bölgesine motosikletle gelen teröristler saatlerce süren saldırı düzenledi.

Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 160 kişi de kaçırıldı.

Çok sayıda evin kundaklandığı saldırıda, bölge sakinlerinin gıda ürünleri gasp edildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.