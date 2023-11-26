Nijerya'da silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Taraba eyaletinde bir köye düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Taraba eyaleti polis sözcüsü Abdullahi Usman, yaptığı yazılı açıklamada, Nyicwu köyüne gelen henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin rastgele ateş açtığını ifade etti.

Usman, saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralanan olduğunu belirtti.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirten Abdullahi, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.