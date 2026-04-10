Nijerya'da silahlı saldırılar düzenlendi: 44 kişi öldü

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Kebbi eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 44 kişi yaşamını yitirdi.

Kebbi Eyaleti Polis Sözcüsü Bashir Usman, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Shanga bölgesine bağlı 8 köye silahlı saldırılar düzenlendiğini belirtti.

Usman, saldırılarda 44 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Kebbi'deki saldırıların, yetkilileri, haydutluk ve diğer şiddet suçlarını önlemeyi amaçlayan eyalet çapında bir temizleme operasyonu başlatmaya sevk ettiğini vurgulayan Usman, "Etkilenen topluluklarda polis personeli ve diğer güvenlik birimlerinin büyük çaplı konuşlandırılması gerçekleştirildi ve bu durum, görece bir sükunetin geri dönmesini sağladı" ifadelerini kullandı.

Kebbi Eyaleti Polis Komiseri Umar Hadejia ise bölge sakinlerine "dikkatli olmaları" çağrısında bulunarak, herkesten güvenlik güçleriyle işbirliği yaparak zamanında ve güvenilir bilgi sağlamalarını istedi.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.