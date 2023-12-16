Nijerya'da sıtmaya yakalanan Kocaelispor Asbaşkanı Ekrem Can, hayatını kaybetti

Kocaelispor Teknik Asbaşkanı Ekrem Can, futbolcu keşfetmek için gittiği Nijerya'da yakalandığı sıtma hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kocaelispor Asbaşkanı Ekrem Can, geçirdiği rahatsızlık sonucu 48 yaşında yaşamını yitirdi.

Kocaelispor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir süredir tedavi altında olan Teknik Asbaşkanımız Ekrem Can, sabah saatlerinde hayatını kaybetmiştir. Camiamızın ve sevenlerinin başı sağ olsun. Seni unutmayacağız Ekrem Can" ifadelerine yer verildi.

Bir süredir tedavi altında olan Teknik Asbaşkanımız Ekrem Can, sabah saatlerinde hayatını kaybetmiştir.



Camiamızın ve sevenlerinin başı sağ olsun.



Seni unutmayacağız Ekrem Can! pic.twitter.com/ikXfQURQDb — Kocaelispor (@Kocaelispor) December 16, 2023

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da hayatını kaybeden Kocaelispor Asbaşkanı Ekrem Can için taziye mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"Kocaelispor Teknik ve Futbol Şube Asbaşkanı Ekrem Can'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ekrem Can'ın cenazesi 16 Aralık Cumartesi (bugün) Karamürsel Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karamürsel Yeni Mezarlık'ta toprağa verilecek. Merhum Ekrem Can'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve Kocaelispor camiasına başsağlığı dileriz."

NE OLMUŞTU?

Kocaelispor Teknik Asbaşkanı ve iş insanı Ekrem Can , geçtiğimiz 23 Kasım’da Kulüp Başkanı Engin Koyun ile birlikte hem turnuvayı takip etmek, hem de genç oyuncuları keşfetmek amacıyla Nijerya'ya gitti. Bir süre kaldıktan sonra Türkiye’ye geri dönen Can, daha sonra 9 Aralık’ta gerçekleşen Bandırmaspor-Kocaelispor maçını izlemek üzere Balıkesir’in Bandırma ilçesine gitti.

Maçın olduğu akşam tekrar rahatsızlanan Can, Kocaeli’ye gelince özel bir hastanede tedavi altına alındı. Durumunun kötüye gitmesinin ardından Gebze ilçesinde bulunan özel bir hastaneye sevk edilen Can’a burada sıtma teşhisi konuldu.

Can'ın hastalığı Nijerya'da kaptığı belirlenmişti.