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Nijerya'da tanker patladı: 105 ölü, 55 yaralı

Nijerya'nın Jigawa eyaletinde akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 105 kişi hayatını kaybetti.

Dünya
  • 16.10.2024 12:01
  • Giriş: 16.10.2024 12:01
  • Güncelleme: 16.10.2024 15:00
Kaynak: AA
Nijerya'da tanker patladı: 105 ölü, 55 yaralı
Fotoğraf: DHA (Arviş)

Nijerya'nın kuzeyindeki Jigawa eyaletinde, akaryakıt taşıyan tankerin patlaması sonucu 105 kişi öldü.

Jigawa Eyaleti Polis Sözcüsü Lawan Adamu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Jigawa'nın Majiya bölgesine bağlı Kano-Hadeja kara yolunda akaryakıt taşıyan tankerin hız yaparken kontrolden çıkarak devrildiğini belirtti.

Adamu, yöre halkının devrilen tankerdeki akaryakıtı boşaltmaya çalıştığı esnada tankerin patladığını kaydetti.

Patlamada 105 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Adamu, en az 55 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Adamu, hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun kritik olduğunu aktardı.

Yetkililer, bölgeye itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini belirterek, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Ulusal basındaki haberlerde ise patlamada 300'den fazla kişinin yaralandığı öne sürüldü.

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