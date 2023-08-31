Nijerya'da teknenin alabora olması sonucu 6 kişi öldü

Nijerya'nın Niger eyaletinde, yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Niger'in Zamare köyündeki nehirde yolcu taşıyan bir tekne aşırı yük nedeniyle battı.

Olayda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayboldu.

Teknede kaç kişinin bulunduğunu henüz bilinmezken, yetkililer, diğer yolcuları bulmak için arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde tekne faciaları yaşanıyor.