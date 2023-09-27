Nijerya'da yasa dışı madencilik yapan 80 kişi yakalandı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yasa dışı madencilik yapan 80 kişinin yakalandığı bildirildi.

Kwara Eyaleti Katı Mineraller Geliştirme Komiseri Abdulquawiy Olododo, yaptığı açıklamada, İlorin bölgesinde yasa dışı madencilik yapanlara yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Olododo, operasyonlarda 80 kişinin yanlarında çeşitli minerallerle yakalandığını kaydetti.

Hükümetin, başta yasadışı madencilik olmak üzere yolsuzlukla mücadelede kararlı olduğunu vurgulayan Olododo, bu mücadelenin başarıya ulaşması için her bireyin desteğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip Nijerya'da kömür, altın, kaolin, kolumbit ve demir başta olmak üzere birçok maden çıkarılıyor.

Nijerya'da yaklaşık 10 bin madencinin yasa dışı olarak faaliyet gösteren maden ocaklarında çalıştığı iddia ediliyor.

Ülkede devam eden kaçak madencilik faaliyetleri doğaya zarar veriyor.