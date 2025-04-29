Nijerya'da yola döşenen mayının patlaması sonucu 26 kişi öldü

ABUJA (AA) - Nijerya'da terör örgütleri Boko Haram ile DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın yoğun faaliyet gösterdiği Borno eyaletinde yola döşenen mayının, bir yolcu otobüsünün geçtiği sırada patlatılması sonucu 26 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basına göre, adının açıklanmasını istemeyen bir askeri yetkili, yaptığı açıklamada, Borno eyaletinin Rann-Gamboru Ngala kara yoluna döşenen mayının, bir yolcu otobüsünün geçişi esnasında patladığını belirtti.

Yetkili, patlamada 26 kişinin hayatının kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırıyı üstlenen olmazken bölgede terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın benzer saldırılar düzenlediği biliniyor.

Borno Eyaleti Valisi Babagana Zulum, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, son dönemde terör örgütü Boko Haram'ın artan saldırılarına ve adam kaçırma olaylarına işaret etmiş, eyaletin güvenlik açısından yeniden zemin kaybetmeye başladığını belirtmişti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.