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Nijerya'da yolcu teknesi battı: 37 ölü

Nijerya'nın Kwara eyaletindeki nehirde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 37 kişi hayatını kaybetti.

Dünya
  • 19.05.2025 09:44
  • Giriş: 19.05.2025 09:44
  • Güncelleme: 19.05.2025 09:49
Kaynak: DHA
Nijerya'da yolcu teknesi battı: 37 ölü
Fotoğraf: DHA

Nijerya'da yolcu teknesinin batması sonucunda 37 kişi yaşamını yitirdi.

Pazardan dönenleri taşıyan tekne, Nijerya'nın Kwara eyaletinin Gajibo bölgesindeki nehirde battı.

Kazada ilk belirlemelere göre 37 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi kayboldu.

Yetkililer, teknede yaklaşık 150 kişinin bulunduğunu, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

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