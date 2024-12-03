Nijerya'da yolsuzluk operasyonunda 753 mülke el konuldu

EFCC'den yapılan yazılı açıklamada, başkentte 753 mülkten oluşan büyük bir sitenin ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, el konulan arazi ve lüks evlerin tam olarak kime ait olduğu bilgisi verilmezken, bunların eski bir üst düzey hükümet yetkilisine ait olduğu ifade edildi.

Öte yandan, ulusal basındaki haberlerde el konulan mülklerin, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle görevine son verilen eski Nijerya Merkez Bankası (CBN) Başkanı Godwin Emefiele'ye ait olduğu iddia ediliyor.

- Emefiele, geçen yıl görevden alınmıştı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 9 Haziran 2023'te Nijerya Merkez Bankası Başkanı Emefiele'yi görevden almıştı. Emefiele, 10 Haziran'da yurt dışına kaçmaya çalışırken güvenlik güçlerince yakalanmıştı.

Yolsuzluk yaptığı iddiasıyla görevine son verilen Emefiele, 25 Temmuz'da yasa dışı ateşli silah ve mühimmat bulundurduğu suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılmıştı.

Emefiele, 20 milyon naira (yaklaşık 26 bin dolar) kefaletle serbest bırakılmış ancak mahkeme çıkışında Nijerya Devlet Güvenlik Servisince yeniden gözaltına alınmıştı.