Nijerya'da zincirleme trafik kazasında 15 kişi öldü

ABUJA (AA) - Nijerya'nın Kwara eyaletinde kamyon ile iki aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, eyaletin Ilorin-Jebba kara yolunda büyükbaş hayvan taşıyan kamyon iki araca çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililer, tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirterek, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.