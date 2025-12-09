Nijerya'dan Benin'e asker göndermeye onay

Nijerya senatosu, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Benin'deki darbe girişiminin ardından bu ülkeye asker gönderme talebini onayladı.

Senato Başkanı Godswill Akpabio, Genel Kurulda yapılan görüşmeler sonucunda talebin oy birliğiyle kabul edildiğini açıkladı.

Akpabio, kararın bölgesel güvenlik açısından kritik olduğunu belirterek, "Komşu ülkelerdeki istikrarsızlık tüm bölge için tehdittir" dedi.

Devlet Başkanı Tinubu, Senatoya gönderdiği talep yazısında, Nijerya'nın Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) güvenlik düzenlemeleri kapsamında Benin'e destek verme sorumluluğu bulunduğunu ifade ederek, ülkedeki kriz nedeniyle "acil dış müdahale" ihtiyacına dikkati çekti.

NİJERYA'DAN DARBECİLERE HAVA HAREKATI

Dün akşam saatlerinde Nijerya, Benin'in talebiyle kalkışmanın başladığı Togbin askeri üssüne hava harekatı düzenledi.

Üs, ilerleyen saatlerde ECOWAS'ın Nijeryalı askerlerden oluşan İhtiyat Kuvvetleri tarafından kontrol altına alınırken, operasyona Fildişi Sahili'nden gelen özel bir birlik de destek verdi.

Kaçırılan General Abou Issa ve Albay Faizou Gomina da 8 Aralık sabahı düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Darbe girişiminin failleri ve arkasındaki isimleri belirlemek üzere soruşturma başlatılırken, firari olan darbeci grubun liderini arama çalışmaları sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Benin'de 7 Aralık'ta kendilerine "Yeniden Kuruluş Askeri Komitesi" ismini veren bir grup asker, yönetime el koyduklarını duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Alassane Seidou da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, girişimin başarısız olduğunu açıklamıştı.

Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon ise akşam saatlerinde devlet televizyonundan darbe girişiminin engellendiğini duyurmuş, olayın sorumlularının cezalandırılacağını bildirmişti.