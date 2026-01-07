Nijerya'dan Victor Osimhen açıklaması

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mozambik’i 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Nijerya’da, skorun önüne geçen olay Victor Osimhen ile Ademola Lookman arasında yaşanan saha içi gerilim oldu.

Karşılaşmanın 64. dakikasında iki futbolcunun sözlü tartışmaya girmesi, maç sonrası soyunma odasında kavga yaşandığı iddialarını da beraberinde getirdi.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Galatasaraylı Victor Osimhen 68 dakika sahada kalırken, Beşiktaşlı Wilfred Ndidi 83 dakika süre aldı. Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı ve 86. dakikada oyuna dahil oldu.

İDDİALAR YALANLADI

Maçın ardından Lookman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kavga iddialarını yalanladı. Ancak bu açıklama, Nijerya basınında yükselen söylentilerin önüne geçmeye yetmedi.

Bazı yerel kaynaklar, Osimhen’in yaşananların ardından milli takımdan ayrılmak ve Türkiye’ye dönmek istediğini öne sürdü. Hatta bir Nijeryalı gazeteci, “Maçta yaşanan olaydan sonra Osimhen’in kampı terk etmek istediğini duydum” ifadelerini kullandı.

Gündem büyüyünce Nijerya Futbol Federasyonu devreye girdi. Federasyondan yapılan resmi açıklamada, Osimhen ile Lookman arasında herhangi bir sorun olmadığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Osimhen ile Lookman arasında bir problem yok. Yaşananlar kendi aralarında çözüldü. Osimhen milli takımla birlikte kampta yer alıyor. Ayrılacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor.”

Bu açıklamayla birlikte “Osimhen krizi” iddialarının resmi düzeyde yalanlandığı belirtilirken, Nijerya cephesinde çeyrek final öncesi tansiyonun düşürülmesi hedefleniyor.