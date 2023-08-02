Nijerya darbenin ardından Nijer’e elektrik ihracatını kesti

Nijer’in elektrik şirketi Nigelec’ten bir yetkili, Nijerya’nın dünden bu yana Nijer’e elektrik ihracatını durduğunu açıkladı.





Nijer’de 27 Temmuz’da gerçekleştirilen askeri darbenin ardından komşu ülkeler yaptırımları devreye sokmaya başladı. Nijer’in elektrik şirketi Nigelec’ten bir yetkili yaptığı açıklamada, Nijerya’nın dünden bu yana Nijer’e elektrik ihracatını durduğunu aktararak, "Dünden beri Nijerya, Nijer’e elektrik taşıyan yüksek voltaj hattının bağlantısını kesti" dedi.

Nigelec’e göre Nijer, elektrik ihtiyacının yüzde 70’ini Nijerya’daki Mainstream şirketinden karşılıyor ve elektrik Nijerya’daki Kainji Barajı’ndan üretiliyor. Nijer, Nijer Nehri üzerinde Kandadji Barajı’nı inşa ederek enerjide bağımsız olmayı hedefliyor. Barajın, yıllık 629 gigawatt-saat elektrik üretmesi ile 2025 yılında tamamlanması planlanıyor.



ECOWAS’tan cuntaya ültimatom

ECOWAS, 30 Temmuz’da Nijerya’nın başkenti Abuja’da yaptığı olağanüstü toplantının ardından Nijer’deki cunta yönetimine ültimatom vererek, Nijer’in devrik lideri Devlet Başkanı Muhammed Bazoum’un 1 hafta içinde yeniden göreve getirilmemesi halinde askeri müdahale tehdidinde bulunmuştu.



Nijer’deki darbe

Nijer’in devrik lideri Devlet Başkanı Muhammed Bazoum, 26 Temmuz’da Muhafız Alayı tarafından Başkanlık Sarayı’nda alıkonulmuş, sonrasında Ordu Sözcüsü Amadou Abdramane ulusal kanalda darbe bildirisi okumuştu. Abdramane, anayasanın feshedildiğini, tüm kurumların askıya alındığını ve ülkenin sınırlarının kapatıldığını açıklamıştı. Askeri darbenin ardından geçiş hükümeti kurulmuş, darbeye liderlik eden 62 yaşındaki Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani olarak da bilinen Abdourahmane Tchiani, "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi"nin başkanı olmuştu. Nijer’de 1960’ta Fransa’dan bağımsızlığını kazanmasından bu yana 4 darbe yaşanmıştı.