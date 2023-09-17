Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, kabinesine 2 bakan daha atadı

Nijerya'da 29 Mayıs'ta göreve gelen Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, geçen ay 46 üyeli kabinesini açıklamasının ardından 2 bakanın daha atamasını yaptı.

Devlet Başkanı'nın Özel Danışmanı Ajuri Ngelale, yaptığı açıklamada, Tinubu'nun Jamila Bio İbrahim'i "Gençlik Bakanı" ve Ayodele Olawande'yi "Gençlikten Sorum Devlet Bakanı" olarak atadığını belirtti. Böylece kabinedeki üye sayısı 48'e yükseldi.

Nijerya'da 25-26 Şubat'taki seçimleri kazanarak devlet başkanlığı koltuğuna oturan Tinubu, 29 Mayıs'ta yemin ederek görevine başlamıştı.

Tinubu, 16 Ağustos'ta 46 üyeli kabinesini açıklamıştı.