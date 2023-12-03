Nijerya, devrik Cumhurbaşkanı Bazum'un serbest kalması için girişimlerini sürdürecek

Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Tuggar, 26 Temmuz darbesiyle görevden el çektirilip ev hapsine konan Cumhurbaşkanı Mohamed Bazum'un serbest bırakılmasını sağlamak üzere Nijer hükümetiyle temaslarını sürdüreceklerini bildirdi.

Bakan Tuggar, Channels televizyonuna verdiği röportajda, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) blokunda kritik bir rol oynayan Nijerya'nın, Bazum'un özgürlüğü için baskı yapmaktan vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Nijerya'nın Nijer'e karşı harekete geçmesi için herhangi bir baskı altında olmadığını belirten Tuggar, "Biz bunu açıkça dile getirdik. Onlardan Bazum'u serbest bırakmalarını ve böylece Nijer'i terk etmesine izin verilmesini istiyoruz. Böylece gözaltında tutulmayacak ve karşılıklı olarak üzerinde mutabık kalınacak üçüncü bir ülkeye gidecek. Ardından da yaptırımların kaldırılması hakkında konuşmaya başlayacağız" şeklinde konuştu.

Tuggar, Nijerya ve Nijer arasında herhangi bir çatışmanın bulunmadığını aksine iki ülke halkının kardeş olduğunu ifade etti.

Nijer'de Cumhurbaşkanı Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Bazum, 19 Ekim'de bulunduğu ev hapsinde kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.