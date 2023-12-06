Nijerya Hava Kuvvetleri ‘yanlışlıkla’ sivilleri bombaladı: En az 120 ölü
Nijerya Hava Kuvvetlerinin (NAF) 3 Aralık'ta Kaduna eyaletinde "yanlışlıkla" bombaladığını iddia ettiği Tudun Biri köyünde ölenlerin sayısının 120'yi geçtiği bildirildi.
Uluslararası Af Örgütü Nijerya Direktörü Sanusi İsa, yaptığı açıklamada, 3 Aralık'ta Kaduna'nın Tudun Biri köyündeki NAF'ın insansız hava aracı (İHA) saldırısında ölü sayısının arttığını belirtti.
İsa, örgüt yetkililerin, hedef alınan köyde çalışma yaparak 120'den fazla kişinin öldüğü tespitinde bulunduğunu kaydetti.
Öte yandan ulusal basındaki haberlerde, NAF'ın köyde iki kez İHA saldırısı düzenlediği öne sürüldü.
NE OLMUŞTU
Tudun Biri köyünde, 3 Aralık akşamı köylülerin mevlit programı için toplandığı sırada NAF'a ait İHA köyü bombalamıştı.
Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) dün olaya ilişkin yaptığı açıklamada, çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 85 kişinin yaşamını yitirdiğini, 66 kişinin yaralandığını bildirmişti.
Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, NAF'ın eyalette teröristlere karşı rutin operasyon sırasında "yanlışlıkla" köyü bombaladığını ileri sürmüştü.
Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, saldırının derhal soruşturulması talimatı vermişti.
Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanı Taoreed Lagbaja ise saldırı nedeniyle köy sakinlerden özür dilemişti.