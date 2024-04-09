Nijerya hükümeti, Libya'daki 138 Nijeryalı düzensiz göçmeni daha tahliye etti

Nijerya hükümeti, Avrupa'ya gitmeye çalışırken Libya'da yakalanan ve mahsur kalan 138 Nijeryalı düzensiz göçmeni daha ülkeye getirdi.

Libya'daki Nijerya Misyonu Maslahatgüzarı Kabiru Musa, yaptığı açıklamada, Nijerya hükümetinin, Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) desteğiyle Libya'da yakalandıktan sonra serbest bırakılan ve mahsur kalan 138 Nijeryalı düzensiz göçmeni daha tahliye ettiğini belirtti.

Ülkelerine dönenler arasında 56 kadın, 11 çocuk ve 4 bebeğin bulunduğunu aktaran Musa, bunlardan bazılarının sağlık sorunlarının olduğunu ifade etti.

Nijerya hükümetinin, IOM ile işbirliğinde yürüttüğü Gönüllü İnsani Geri Dönüş (VHR) kapsamında, bu yıl yaklaşık 6 binden fazla Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine dönmüştü.

Yaklaşık 216 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorladı.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düştü, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybetti.