Nijerya hükümeti, Libya'daki 139 Nijeryalı düzensiz göçmeni tahliye etti

Nijerya hükümeti, Avrupa'ya gitmeye çalışan ve Libya'dan yakalanan 139 Nijeryalı düzensiz göçmeni tahliye etti.

Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, Libya'daki Nijerya Misyonu Maslahatgüzarı Kabiru Musa, yaptığı açıklamada, Nijerya hükümetinin Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) desteğiyle Libya'daki gözaltı merkezlerinden serbest bırakılan 139 Nijeryalı düzensiz göçmeni tahliye ettiğini belirtti.

Düzensiz göçmenler arasında 51 kadın, 2 çocuk ve 1 bebeğin bulunduğunu kaydeden Musa, bu tahliye çalışmalarının hükümetin geçen ay içinde gerçekleştirdiği 3'üncü çalışma olduğunu ifade etti.

Musa, hükümetin hiçbir vatandaşının yurt dışında mahsur kalmasını istemediğini belirterek, "Bu kişileri sadece tahliye etmekle kalmadık, aynı zamanda düzensiz göçün tehlikeleri konusunda da duyarlı hale getirdik ki geri döndüklerinde başkalarını bu tür tehlikeli rotaları kullanmamaları konusunda uyarsınlar" ifadesini kullandı.

Nijerya hükümetinin, IOM ile işbirliğinde yürüttüğü Gönüllü İnsani Geri Dönüş (VHR) kapsamında, bu yıl yaklaşık 6 bin Nijeryalı düzensiz göçmen ülkesine dönmüştü. Son olarak, 22 Ağustos'ta 161 Nijeryalı düzensiz göçmen, ülkelerine yollanmıştı.

Yaklaşık 216 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmeye zorladı.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düştü, bazıları ise çölde ya da denizde hayatını kaybetti.