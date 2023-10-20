Nijerya ile AB, kalkınma projeleri için 900 milyon avroluk anlaşma imzaladı

Nijerya ile Avrupa Birliği (AB), sağlık, eğitim ve tarım gibi alanlardaki kalkınma projeleri için 900 milyon avroluk finansman anlaşması imzaladı.

AB Uluslararası Ortaklıklar Komiseri Jutta Urpilainen ile Nijerya Bütçe ve Ekonomik Planlama Bakanı Abubakar Bagudu, başkent Abuja'da düzenlenen AB-Nijerya Stratejik Diyaloğu programında sağlık, eğitim ve tarım gibi alanlardaki kalkınma projeleri için 900 milyon avroluk finansman anlaşmasına imza attı.

Nijerya ile AB arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde fon, akıllı tarım, sürdürülebilir enerji, sağlık hizmetlerine erişim ve eğitime destek amacıyla kullanılacak.