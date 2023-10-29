Nijerya, İsrail ve Filistin arasında insani ateşkes çağrısında bulundu

Nijerya, İsrail ve Filistin arasında derhal kalıcı ve sürekli insani ateşkes sağlanması ve insani yardım koridorunun açılması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Yusuf Tuggar, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki durumun vahim olduğunu ve son dönemde artan şiddet olayları nedeniyle acil müdahale gerektiğini belirtti.

Tuggar, kadınlar, çocuklar ve diğer savunmasız grupların, ayrım gözetmeyen şiddetin bir sonucu olarak büyük acılar çeken ve şu anda sonuçlarına katlanan masum siviller arasında yer aldığını vurgulayarak, ilgili tüm tarafları derhal ateşkesi kabul etmeye ve çatışmayı çözmek için diplomatik müzakerelere katılmaya çağırdı.

Tarafların, çatışma zamanlarında bile sivillerin güvenliği ve refahının sağlanmasına öncelik veren insan hakları ve uluslararası insancıl hukukun temel değerlerini desteklemeleri gerektiğine işaret eden Tuggar, şunlar kaydetti:

"Nijerya hükümeti, İsrail hükümetine krizin patlak vermesinden bu yana yerlerinden edilen milyonlarca insana insani erişim izni vermesi çağrısında bulunuyor. Su, gıda, tıbbi malzeme ve yakıt sıkıntısı Gazze'deki insani felaketi daha da derinleştirdi."

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 311'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5'e yükselirken, 20 bin 242 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 113 Filistinli öldü, 1900'den fazla Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 34, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırısının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.