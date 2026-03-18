Nijerya kadrosunda Victor Osimhen yok

Nijerya Milli Takımı’nın 27-31 Mart tarihlerinde Antalya’da İran ve Ürdün ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosu açıklandı. Kadroda Galatasaray'ın Victor Osimhen’in yer almaması dikkat çekti.

OSAYI SAMUEL DE KADRODA

Açıklanan kadroda kalede Maduka Okoye, Adeleye Adebayo ve Francis Uzoho yer alırken, savunmada Calvin Bassey, Bright Osayi-Samuel ve Zaidu Sanusi gibi isimler bulunuyor.

Orta sahada Alex Iwobi, Wilfred Ndidi ve Frank Onyeka gibi tecrübeli oyuncular yer alırken, hücum hattında Ademola Lookman, Samuel Chukwueze ve Moses Simon’un yanı sıra Paul Onuachu da kadroya dahil edildi.

Nijerya Milli Takımı, Antalya kampında oynayacağı karşılaşmalarla hem kadro uyumunu test etmeyi hem de önümüzdeki resmi maçlar öncesinde form durumunu gözden geçirmeyi amaçlıyor.