Nijerya, Lübnan'daki 500 vatandaşını tahliye etti

Nijerya, İsrail'in Lübnan'da kara saldırılarına başladığını duyurmasının ardından bu ülkeden 500 vatandaşını tahliye etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Eche Abu-Obe, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar nedeniyle hükümetin tahliye işlemlerini başlattığını belirtti.

Abu-Obe, Lübnan'da bulunan Nijeryalı vatandaşlardan 500'ünün tahliye edildiğini ifade etti.

Lübnan'da 2 binden fazla Nijeryalı bulunduğunu kaydeden Abu-Obe, büyükelçiliğin kendilerini ayrılmaya ikna etme çabalarına rağmen ülkede bulunan pek çok Nijeryalının evlerine dönmekte isteksiz olduğunu aktardı.