Nijerya Milli Takımı, Libya'daki havalimanında mahsur kaldı

Nijerya Milli Futbol Takımı, Libya'da bulunan Ibrık Havalimanı'nda 18 saattir mahsur durumda.

Ibrık Havalimanı yetkililerinden Celal Muheşhiş basına yaptığı açıklamada, Nijerya Milli Takımı'nın Libya'da maç oynamayı reddettiğini kaydetti.

Nijerya Milli Takımı'nın hala Ibrık Havalimanında olduğunu aktaran Muheşhiş, Nijeryalı oyuncuların ülkelerine dönme kararı aldığını belirtti.

Libya medyasında yer alan haberlerde, Libya Milli Takımı'nın 11 Ekim'de Afrika Uluslar Kupası ön elemelerinde Nijerya'da oynadığı maç öncesinde aynı muameleyi gördüğü ve mütekabiliyet gereği Nijeryalı oyuncuların maçın oynanacağı Bingazi kentine 330 kilometre uzaklıktaki Ibrık Havalimanı'na indirildiği ifade edildi.

OSAYİ SAMUEL DE MAHSUR KALDI

Ibrık Havalimanı'nda mahsur kalan oyuncular arasında Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel de yer aldı. 26 yaşındaki futbolcu sosyal medyada yaptığı paylaşımda "15 saattir hiçbir sağlık ve güvenlik garantisi olmadan rastgele bir Libya havaalanında mahsur kaldım" ifadesini kullandı.