Nijerya'nın Adamawa eyaletinde sokağa çıkma yasağı

Nijerya'nın Adamawa eyaletinde, bölge sakinleri tarafından gıda depolarının yağmalanmasının ardından 24 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Adamawa Vali Yardımcısı Kaletapwa Farauta, çok sayıda gencin, eyaletin başkenti Yola ve yakınlarındaki Numan kasabasında bulunan 4 hükümet deposuna girerek tonlarca gıda maddesini alıp götürdüğünü belirtti.

Farauta, ülkede birçok kişinin aç olduğunu ve yüksek hayat pahalılığı nedeniyle sıkıntı yaşadığını kabul ederek, ancak eyaletteki yağmalama olaylarının "doğru bir adım olmadığını" söyledi.

Adamawa Valisi Ahmadu Umaru Fintiri'nin Sözcüsü Humwashi Wonosikou da yazılı açıklamasında, eyalette yaşanan bu tahlisiz olayların ardından 24 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Wonosikou, "Uygulanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte eyalet genelinde hiçbir hareket olmayacak" ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun 29 Mayıs'ta petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldıracağını açıklamasının ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti.

Litresi 185 nairaya (yaklaşık 0,24 dolar) satılan akaryakıt fiyatları, 620 nairaya (0,80 dolar) çıkarken bu ülkede hayat pahalılığına yol açtı.