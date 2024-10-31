Nijerya'nın Benue eyaletinde gerçekleşen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, kimliği belirsiz kişilerce Benue eyaletine bağlı Logo bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Benue eyaletinde zaman zaman silahlı saldırılar gerçekleşiyor.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve IŞİD'in Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.