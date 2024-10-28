Nijerya'nın kuzeyine 8 gündür elektrik verilemiyor

Nijerya'da elektrik şebekesindeki arıza nedeniyle kuzeydeki eyaletlerde 8 gündür elektrik kesintisi yaşanıyor.

Nijerya Elektrik İletim Şirketi (TCN) Halkla İlişkileri Müdürü Ndidi Mbah, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde, 21 Ekim'de elektrik şebekesinin bazı bölümlerinde meydana gelen voltaj düşüşü nedeniyle elektrik kesintisinin devam ettiğini bildirdi.

Mbah, TCN'nin arızayı onarmak için Ulusal Güvenlik Danışmanı Ofisiyle birlikte çalıştığını belirterek, sorunun yakında düzeleceğini ifade etti.

Arıza nedeniyle ülkenin kuzey eyaletlerine 8 gündür elektrik verilemiyor.

Nijerya'da elektrik hizmetinde zaman zaman görülen bu sorun, ekonomik faaliyetleri olumsuz etkiliyor, çeşitli sektörlerdeki kritik hizmetleri de aksatıyor.

Ülkenin birçok bölgesinde sıklıkla kesintiler yaşanıyor. Bu nedenle halkın büyük bölümü enerji ihtiyacını jeneratörler aracılığıyla karşılıyor.