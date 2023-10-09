Nijerya ordusu, Boko Haram üyesi 31 teröristi etkisiz hale getirdi

Nijerya ordusunun, son bir haftada, ülkenin kuzeydoğusunda düzenlediği operasyonlarda Boko Haram üyesi 31 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı açıklamada, ordunun son bir haftada Borno eyaletinin farklı bölgelerinde terör örgütü Boko Haram'a karşı operasyonlar gerçekleştirdiğini belirtti.

Buba, operasyonlarda 31 teröristin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin yaralı kaçtığını kaydetti.

Operasyonlarda teröristlerin rehin aldığı 10 kişinin kurtarıldığını aktaran Buba, 63 Boko Haram üyesinin teslim olduğunu ve teröristlere ait önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.