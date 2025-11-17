Nijerya Teknik Direktörü: "Demokratik Kongo kazanmak için Voodoo büyüsü yaptı"

2026 Dünya Kupası bileti için son virajda Fas'ın Rabat kentinde Demokratik Kongo’ya penaltılarla boyun eğen Nijerya’da, teknik direktör Eric Sekou Chelle’in maç sonrası öfkesi ve yaptığı sıra dışı suçlamalar gündemi alt üst etti.

Normal sürede Frank Onyeka’nın şutu savunmaya çarpıp ağlarla buluşunca öne geçen Nijerya, Meschak Elia’nın golüyle yakalandı ve maç uzatmalara gitti. 120 dakikalık mücadelenin ardından sonuç değişmeyince penaltı atışlarına geçildi.

Nijerya'nın kalecisi Stanley Nwabali iki kritik kurtarışla umut tazeledi ancak Semi Ajayi’nin kaçırdığı penaltı sonrası Chancel Mbemba topu ağlara gönderdi ve Demokratik Kongo’yu Dünya Kupası’na taşıdı.

'ÖNEMSİZ BİR GERGİNLİK'

DR Kongo teknik direktör Sebastien Desabre olayları “önemsiz bir gerginlik” diye geçiştirse de Chelle’in görüşü bambaşkaydı. Maçın ardından mikrofonların karşısına geçen Nijerya teknik direktörü ilginç açıklamalarda bulundu: “DR Kongo oyuncuları penaltılar sırasında maraboutage yaptı. Voodoo büyüsü yaptılar. Bu yüzden sinirlendim.”

Önce Fransızca dile getirdiği iddiasını, karışıklık olmasın diye İngilizce tekrar eden Chelle, “Tüm penaltılar boyunca bunu yaptılar” ifadelerini kullandı.

Chelle’in sözleri kısa sürede sosyal medyada viral olurken, DR Kongo cephesi The Athletic’e yaptığı açıklamada iddiaları kesin bir dille reddetti. Spor tarihine “penaltılarda büyü” iddiasının girdiği bu maç, Dünya Kupası yolunda unutulmayacak bir polemiğe dönüştü.