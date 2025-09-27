Giriş / Abone Ol
Nijerya’da altın madeninde göçük: En az 100 ölü

Nijerya’nın kuzeybatısında bulunan Zamfara eyaletindeki altın madeninde göçük yaşandı. Göçük nedeniyle en az 100 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, şu ana kadar 13 cesede ulaşıldığını ve 15 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

Çalışma Yaşamı
  • 27.09.2025 15:59
  • Giriş: 27.09.2025 15:59
  • Güncelleme: 27.09.2025 16:03
Kaynak: DHA
Fotoğraf: AA

Nijerya'da bulunan bir altın madeninde meydana gelen göçükte en az 100 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin kuzeybatısında yer alan Zamfara eyaletindeki altın madeninde göçük meydana geldi.

Maru bölgesindeki Kadauri maden sahasında yaşanan göçükte en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Olay sırasında çok sayıda madencinin yer altında çalıştığı aktarıldı.

Yetkililer, şu ana kadar 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 15 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürdüğü belirtildi.

