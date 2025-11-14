Nijerya’da ana dilde eğitim politikası iptal edildi

Nijerya Federal Hükümeti, 2022'de yürürlüğe giren ve okul öncesinden altıncı sınıfa kadar öğretimin ana dilde yapılmasını zorunlu kılan Ulusal Dil Politikası'nı iptal ederek, öğretim dili olarak İngilizceye dönüş kararı aldı.

Eğitim Bakanı Dr. Tunji Alausa, Abuja'da düzenlenen 2025 Dil ve Eğitim Uluslararası Konferansı'nın açılışında konuştu.

Bakan Alausa, üç yıldır uygulanan Ulusal Dil Politikası'nın beklenen sonuçları vermediğini ve ülkenin eğitim kalitesini olumsuz etkilediğini savundu.

Alausa, bakanlığın yürüttüğü "veriye dayalı ve kapsamlı inceleme" sonucunda, ana dilde öğretimin birçok bölgede standartların altında uygulandığını belirterek, "Ulusal Dil Politikası iptal edilmiştir. Artık ilkokuldan üniversiteye kadar tüm kademelerde öğretim dili İngilizce olacaktır" dedi.

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAVLARI İNGİLİZCE

Bakan Alausa, ülkenin çok dilli yapısının politikayı uygulanabilir olmaktan uzaklaştırdığını vurgulayarak, uygulamada bölgesel uyumsuzluklar görüldüğünü kaydetti.

Alausa, "Bazı bölgelerde Hausa, bazı bölgelerde Kanuri, bazı şehirlerde ise farklı etnik grupların dilleri yoğun. Buna karşın öğretmen kadroları çoğu zaman bu dilleri bilmiyor. Öğrenciler yıllarca ana dilinde eğitim görüyor ancak üniversiteye giriş sınavları İngilizce oluyor. Bu kopukluk başarının ciddi şekilde düşmesine neden oldu" ifadelerini kullandı.

"ALTYAPI OLMADAN ANA DİL EĞİTİMİ SÜRDÜRÜLEMEZDİ"

Eğitim Politikaları Araştırmacısı Dr. Abubakar İdris, konuya ilişkin açıklamasında, kararın "zor ama gerekli" olduğunu söyledi.

İdris, "Nijerya'da onlarca yerel dil bulunuyor. Bu dillerde eğitim verecek yeterli öğretmen, ders materyali ve müfredat olmadan ana dilde eğitime geçmek gerçekçi değildi" değerlendirmesinde bulundu.

Asıl sorunun öğretmen niteliği olduğuna değinen İdris, kaliteli öğretmen açığı kapatılmadan hangi dilde eğitim verildiğinin ikinci planda kalması gerektiğini ifade etti.

İdris, hükümetin aldığı kararın da ani olduğunu aktararak, "Politikanın tamamen kaldırılması yerine kademeli bir uyum planı oluşturulabilirdi. Yerel diller tamamen dışlanmadan iki dilli modeller uygulanabilirdi" diye konuştu.

Abuja'daki bir ilkokulda öğretmen olan Umar Halima ise erken yaşta İngilizce eğitimine geçilmesini desteklediğini belirterek, "Çocukların küresel dilde erken eğitim almaları gelecekte büyük avantaj sağlar" dedi.

İlkokul öğretmeni Emmanuel Godwin ise kararın aceleye getirildiğini savunarak, "Üç yıl, eğitim reformlarının sonuç vermesi için çok kısa bir süre. Öğretmen eğitimi ve materyal desteği artırılmadan politika başarısız olmaya mahkumdu" ifadelerini kullandı.

Nijerya’da 2022’de yürürlüğe giren Ulusal Dil Politikası kapsamında, okul öncesinden altıncı sınıfa kadar öğretimin ana dilde yapılması zorunlu kılınıyordu.