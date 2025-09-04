Nijerya’da aşırı dolu bot battı: 32 ölü

Nijerya’nın kuzeyinde aşırı dolu botun batması sonucu en az 32 kişi hayatını kaybederken kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor.

Nigerya’nın kuzeyindeki Niger eyaleti açıklarında bir bot battı. En az 100 kişiyi taşıdığı aktarılan bot Borgu bölgesindeki Nijer Nehri’nde su altında kalan bir ağaç kütüğüne çarparak alabora oldu. Yetkililer botta en az 32 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ulusal Acil Durum Ajansı’nın (Nema) Eyalet Sözcüsü Abdullahi Baba Ara 50’den fazla kişinin kurtarıldığını belirterek kayıp 8 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Geçtiğimiz ay da Sokoro eyaletinde kapasitesinden fazla yolcu alan bir botun batması sonucu 25 kişi kaybolmuştu. Aralık ayında da 200’den fazla kişiyi taşıyan botun batması sonucu Nijer Nehri’nden 54 cansız beden çıkarılmıştı.