Nijerya’da dehşet: Taraftarlar futbolcuyu boğazından yaraladı

Barau FC orta saha oyuncusu Nana Kwame Abraham, Katsina United taraftarlarının saldırısına uğraması sonucu boynundan yaralandı. Olay, Nijerya Profesyonel Futbol Ligi (NPFL) kapsamında cumartesi günü oynanan karşılaşmada meydana geldi.

23 yaşındaki futbolcunun, Barau FC’nin deplasmanda ev sahibi takıma karşı eşitliği yakalamasından hemen sonra taraftarlar tarafından saldırıya uğradığı bildirildi. Barau FC, olayla ilgili olarak X hesabından kanlar içinde boynunu tutan oyuncunun fotoğrafını paylaşarak şu açıklamayı yaptı:

“70. dakika | Karşılaşma, Barau FC oyuncusu Nana Abraham’a yapılan saldırı sonrası geçici olarak durduruldu. Katsina United 1–1 Barau FC.”

Şiddet olaylarının, Orji Kalu’nun 69. dakikada attığı beraberlik golü sonrasında bazı ev sahibi taraftarların öfkelenmesiyle başladığı ifade edildi. Maç 1-1 sonuçlanmasına rağmen yaşanan bu olay, NPFL’de taraftar davranışları ve güvenlik önlemleri konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi. Geçtiğimiz haftalarda, Kano Pillars taraftarlarının bir başka maçta hakeme saldırması da büyük yankı uyandırmıştı.