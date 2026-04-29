Nijerya’da kızamık salgını: 15 çocuk yaşamını yitirdi
Nijerya’nın Sokoto eyaletine bağlı Kurawa köyünde ortaya çıkan kızamık salgınında 15 çocuk yaşamını yitirdi. Eyalet Sağlık Bakanı Faruk Wurno, bölgede vakaların tespit edildiğini belirtirken, sağlık ekipleri ve ilaçların sevk edildiğini, durumu ağır olan çocukların hastanelere yönlendirileceğini açıkladı.
Kaynak: AA
Nijerya'nın Sokoto eyaletinde ortaya çıkan kızamık salgınında 15 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.
Sokoto Eyaleti Sağlık Bakanı Faruk Wurno, yaptığı açıklamada, eyaletin Kurawa köyündeki çocuklarda kızamık tespit edildiğini belirtti.
Wurno, salgın nedeniyle 15 çocuğun hayatını kaybettiğini ifade etti.
Bölgeye sağlık personeli ve ilaçların hızlı bir şekilde gönderildiğini dile getiren Wurno, şiddetli enfeksiyonu olan çocukların hastanelere sevk edileceğini vurguladı.